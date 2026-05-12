Lise öğrencileri 'Filistin'in gözyaşları'nı sahneye taşıdı

İzmir'in Selçuk ilçesinde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkçe Öğretmeni Ömer Öner'in kaleme aldığı, öğrencilerin de sahneye taşıdığı "Filistin'in Gözyaşları" adlı tiyatro oyunu, izleyecileri hem duygulandırdı hem büyük beğeni aldı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen oyuna katılım yoğun oldu. Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda düzenlenen oyunu izlemeye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Genç yeteneklerden dev kadro

Okulun tiyatro kulübü öğrencilerinin üstün performansıyla sahneye taşınan eser, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Oyunda rol alan genç yetenekler Zeynep Doğan, Elif Miraç Ayyıldız, Ayşenur Işık, Elifnur Görür, Emir Levent Nadaş ve Elif Nur Çiftçi, sergiledikleri sahne performansıyla büyük alkış topladı.

Oyunun ardından yapılan değerlendirmelerde, sanatın gücüyle mazlum coğrafyaların sesi olmanın önemi vurgulandı. Sahnelenen bu eserle, Filistin'de devam eden zulme karşı bir duruş sergilenirken, izleyenlerin kalbinde derin bir iz bırakılması hedeflendi. Program, protokol üyelerinin emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etmesiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı