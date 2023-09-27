Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Derne'deki arkeolojik alanlarda hasar tespiti çalışmalarına başladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Derne kentindeki arkeolojik alanlarda meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespiti çalışmalarına başladığını duyurdu. Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulan komite, zarar gören kültürel altyapı, anıtlar, miras ve tarihi alanları inceleyerek rapor hazırlayacak.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusunda sel felaketinin vurduğu Derne kentindeki arkeolojik alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu.

Libya Kültür ve Bilimsel Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mebruke Tugi'nin, bakanlığın sel ve su baskınlarından zarar gören kültürel altyapı, anıtlar, miras, kültürel ve tarihi alanlara yönelik hasarların envanteri ve değerlendirilmesi için kurduğu komite üyeleriyle başkent Trablus'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, denetim komitesinin, bölgedeki binalar, kültür varlıkları ve tarihi eserlerde meydana gelen hasarların tespiti ve bu konuda rapor hazırlanması amacıyla, saha incelemesi ve belgeleme sürecinin ardından gerçekleştirdiği sayım süreci değerlendirildi.

Görüşme sırasında ele alınan bu mekanların başında İslami Miras Listesi'ne alınmak üzere aday gösterilen anıt ve miras alanları, tamamen yıkılan Kültür Evi, Sahabe Kütüphanesi, Milli Tercüme Merkezi ve Halk Kütüphanesi yer alıyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.