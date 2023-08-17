Lhasa'da Geleneksel Shoton Festivali Başladı

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da, geleneksel Shoton Festivali kutlamaları başladı. Festival, Tibetliler için önemli bir etkinlik olup, kökeni 11. yüzyıla dayanmaktadır.

LHASA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Geleneksel Lhasa Shoton Festivali kutlamaları, Çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'da başladı.

Kelime anlamıyla "yoğurt ziyafet festivali" olan Shoton Festivali, Tibetliler için en önemli etkinliklerden biri olma özelliğini taşıyor. Kökeni 11. yüzyıla uzanan festival, bölge sakinlerinin meditasyon inzivalarını bitiren keşişlere yoğurt ikram ettikleri bir dini tören olarak başlamış.