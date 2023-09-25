Latin Amerika UNESCO Dünya Mirası Sergisi Ankara'da Açıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 20. yılı ve UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi'nin 50. yılı dolayısıyla başkentte 'Latin Amerika UNESCO Dünya Mirası' fotoğraf sergisi açıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Panora Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sergiye 16 Latin Amerika ülkesinin büyükelçiliklerinin katkısıyla düzenlendi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 20. yılı ve UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi'nin 50. yılı dolayısıyla başkentte "Latin Amerika UNESCO Dünya Mirası" fotoğraf sergisi açıldı.

Peru'nun Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Panora Alışveriş Merkezi'nde 16 Latin Amerika ülkesinin büyükelçiliklerinin katkısıyla düzenlenen sergiye bu ülkelerin diplomatik temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü ile çok sayıda davetli katıldı.

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, yaptığı konuşmada, Latin Amerika'nın 149 alanının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne, 90 alanının da "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri"ne alınmasını kutlamak için toplandıklarını söyledi.

De las Casas, Riyad'daki Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda Guatemala'nın 1700 yıllık Takalik Abaj Ulusal Arkeolojik Parkı'nı, Arjantin'in de "ESMA Müzesi ve Hafıza Alanı"nı tescil ettirdiğini belirtti.

Büyükelçi, Gordion Antik Kenti ve Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalma 5 camisinin UNESCO listesine alınması dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti.

Geçen 50 yıl boyunca Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin UNESCO'nun hedeflerine katkıda bulunduğunu vurgulayan de las Casas, somut olmayan miras konusunda 16 Latin Amerika ve Karayip ülkesi arasında uluslararası işbirliğini teşvik ettiklerini dile getirdi.

De las Casas, "Bu sergiyle Latin Amerikalılar ve Karayipler olarak hepimizin gurur duyduğu zengin tarihimizin ve kimliğimizin kutlaması olan kültürümüzün küçük bir kısmını Türk kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin, UNESCO Dünya Miras Komitesinin rolünü güçlendireceğine inanıyoruz"

Büyükelçi Ünlü de zengin kültürel, doğal ve soyut tarihi mirası koruma çabasının, Türkiye ve Latin Amerika ülkelerini birbirine yakınlaştırdığını söyledi.

Sergi vesilesiyle Latin Amerika'nın zengin mirasına tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Ünlü, Türkiye'nin 1972 Dünya Miras Sözleşmesi'nde taraf devlet olarak miras alanlarının korunmasına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunduğunu vurguladı.

Ünlü, Türkiye'deki Dünya Mirası alanlarına dikkati çekerek, "Dünya Mirası Listesi'ne kayıtlı 21 Dünya Mirası alanına ev sahipliği yapmaktan ve İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan 25 Somut Olmayan Miras değerine sahip olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, kültürel ve doğal mirasın korunmasına yönelik katkılarını bir adım öteye taşımak üzere 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi (WHC) üyeliğine adaylığını açıkladığını belirten Ünlü, "Türkiye'nin, ortak mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Komitenin rolünü güçlendireceğine inanıyoruz." dedi.

Ünlü, etkinliği düzenleyen Peru'nun Ankara Büyükelçisi de las Casas ve etkinliğe katılan Latin Amerika ülkelerinin temsilcilerine teşekkür etti.

16 ülkenin ikişer "varlık veya kültürel miras unsurları"nın fotoğraflarından oluşan sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.