Kuzey Makedonyalı Sanatçıların Canlı Heykel Performansı Kosova'da Yoğun İlgi Gördü
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Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali'nde Kuzey Makedonyalı Teatrosk Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı büyük ilgi gördü. Sanatçılar, vücutlarını boyayarak giydikleri kostümlerle gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz olarak canlandırdı. Performans, Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'nda gerçekleşti ve vatandaşlar, özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Kuzey Makedonyalı "Teatrosk" Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı yoğun ilgi gördü.
Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelen sanatçılar, vücutlarının tamamını boyayarak giydikleri kostümlerle, gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz durarak canlandırdı.
Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki performansa vatandaşlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Teatrosk, her yıl Üsküp'te düzenlediği Statuafest Canlı Heykel Festivali'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde performans sergiliyor.