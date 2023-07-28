Kuzey Makedonyalı Sanatçıların Canlı Heykel Performansı Kosova'da Yoğun İlgi Gördü

Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen Prizrenfest Açıkhava Tiyatro Festivali'nde Kuzey Makedonyalı Teatrosk Tiyatro Prodüksiyonu sanatçıları tarafından sunulan canlı heykel performansı büyük ilgi gördü. Sanatçılar, vücutlarını boyayarak giydikleri kostümlerle gerçek ya da hayali kişileri saatlerce hareketsiz olarak canlandırdı. Performans, Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'nda gerçekleşti ve vatandaşlar, özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.