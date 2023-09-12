Kütahya Valisi Musa Işın Müze ve Camii Ziyaretleri Yaptı

Kütahya Valisi Musa Işın, Dönenler Camii, Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesini ziyaret etti. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vali Işın, müzelerdeki eserleri inceledi ve bilgiler aldı. Ayrıca Kütahya'nın tarihi camilerinden biri olan Dönenler Camii'ni de ziyaret etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Dönenler Camii, Arkeoloji Müzesi ve Çini Müzesini ziyaret etti. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Kütahya Çini Müzesini ziyaret eden Işın, müzede sergilenen 14'ncü yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik'te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri hakkında bilgiler aldı.

Müze içerisinde bulunan Germiyan Beyi II. Yakup Çelebi'nin türbesini de ziyaret eden Vali Işın, son Germiyan Beyi II.Yakup Çelebi'ye ait dünyanın en büyük ikinci taş kitabesi hakkında da bilgiler aldı.

Vali Işın daha sonra 1965 yılında ziyarete açılan Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sayın Valimiz; Geç Miyosen döneminden itibaren Paleolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceledi, bilgiler aldı.

Kütahya'nın ilk mevlevihanesi olan ve günümüzde cami olarak hizmet veren Dönenler Camii'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Işın, Sultan Veled döneminde Kütahya Fatihi İmadüddin Hezar Dinari tarafından yaptırılan cami hakkında bilgi aldı.

Vali Işın, ziyaretlerini Ulu Cami bölgesindeki esnaf ve vatandaş ziyareti ile tamamladı. - KÜTAHYA