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Kütahya Ulu Camii'nde karekod destekli dijital rehber dönemi başladı

Kütahya Ulu Camii'nde karekod destekli dijital rehber dönemi başladı
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Kütahya Ulu Camii'nde, hat sanatı eserlerini tanıtmak için karekod destekli dijital rehber sistemi hizmete sunuldu. Ziyaretçiler, mobil cihazlarıyla eserlerin tarihçesi ve kültürel değerlerine ulaşabilecek.

Kütahya'nın en önemli tarihi ve manevi yapılarından biri olan Ulu Camii'nde, ziyaretçilerin cami içerisinde bulunan hat sanatı eserlerini daha yakından tanıyabilmelerini sağlamak amacıyla karekod destekli dijital rehber sistemi hizmete sunuldu. Kültürel mirasın dijital teknolojilerle buluşturulduğu uygulama sayesinde ziyaretçiler, camideki eserler hakkında kapsamlı bilgilere mobil cihazları aracılığıyla kolayca ulaşabilecek.

Hayata geçirilen proje kapsamında Ulu Camii'nde bulunan hat sanatı eserlerinin yanına yerleştirilen karekodlar, ziyaretçilere eserlerin tarihçesi, anlamı, estetik özellikleri ve kültürel değerleri hakkında ayrıntılı bilgi sunuyor. Karekodları akıllı telefonlarıyla okutan ziyaretçiler, yalnızca eserleri görmekle kalmayıp, onların taşıdığı tarihi ve manevi mirası da dijital ortamda keşfetme fırsatı buluyor.

Yeni uygulamanın, özellikle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra öğrenciler ile araştırmacılar için de önemli bir bilgi kaynağı olması bekleniyor. Böylece ziyaretçiler, herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan camide yer alan hat eserlerini kendi temposunda inceleyebilecek ve eserlerin sanatsal ile tarihi özellikleri hakkında güvenilir bilgilere ulaşabilecek.

Kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan projenin ilerleyen süreçte Kütahya'daki diğer tarihi camilerde de uygulanması planlanıyor. Bu sayede şehrin dini ve kültürel mirasının dijital teknolojiler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması ve ziyaretçilerin daha bilinçli bir gezi deneyimi yaşaması hedefleniyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kütahya İl Müftülüğü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen proje, kurumlar arası koordinasyonun başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Dijital dönüşümün kültürel mirasın tanıtımında etkin şekilde kullanıldığı uygulamanın, Kütahya'nın kültür turizmine katkı sağlaması ve tarihi camilere yönelik ziyaretçi ilgisini artırması bekleniyor.

Yetkililer, projenin temel hedefinin tarihi ve manevi mirası dijital imkanlarla daha erişilebilir hale getirmek olduğunu belirterek, ziyaretçilerin hem tarihi yapıyı hem de içerisindeki eşsiz hat sanatı eserlerini daha bilinçli şekilde tanımalarının amaçlandığını ifade etti. Karekod destekli dijital rehber sisteminin, Kütahya'nın zengin kültürel mirasının tanıtımına önemli katkılar sunacağı değerlendiriliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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