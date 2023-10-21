Kütahya Filistin Platformu'ndan Filistin köşesi açıldı

Kütahya Filistin Platformu üyeleri, farkındalığı daha da artırmak amacıyla bir kitap kafede 'Filistin köşesi' oluşturdu. Kafede ayrıca işgalcilerin Filistin halkına yaptığı zulmü konu eden 'Cumartesi avcısı' filmi de gösterime sunuldu.

Platformun temsilcisi Hakan Özkul, yaptığı açıklamada, "İşgalci rejimin Gazze'ye ve Filistinli kardeşlerimize yaptığı terör saldırılarından dolayı çok tepkiliyiz. Biz de tepkimizi göstermek adına işgalcilerin Filistin halkına yaptığı zulmü konu eden 'Cumartesi avcısı' filmini gösterime sunduk. Filmde gerçekten çok beğenildi. Burada konuşulmayan gerçekler anlatılıyor. Dünya basını gerçekleri gizlemeye çalışsa da film bu konuda büyük bir cesaret göstererek işgalcilerin yaptığı zulmü gerçek bir şekilde anlatmış. Biz bu akşam Filistin'i Kudüs'ü, efendimizin bize emanet ettiği toprakları şehrimizde duyarlılığı daha da artırmak amacıyla işletmecinin de izni ile bir Filistin köşesi oluşturduk. Köşenin adına da 'Kudüs'e kandil ol' ismini verdik. Çünkü efendimiz, 'Kudüs'e gidemeyenler için kandillerinde yakılmak üzere Mescid-i Aksa'ya zeytin yağı gönderin' diyor. Bu bir Hadis-i Şerif. Bu Hadis-i Şerif'ten yola çıkarak böyle bir köşe oluşturduk. Köşemizde işgalle ilgili belgeler, kitaplar mevcut. Kudüs'ü anlatan eserlerin kafede okunması ücretsizdir" dedi.

Özkul, Eflatun Kitap Kafe işletmecisi Beytullah Yarar'a duyarlığını ve destekleri sebebiyle teşekkür etti. - KÜTAHYA