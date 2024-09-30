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Kütahya'da 'Fırçasından Mohaç Sergisi' ve Osmanlı Paneli Düzenlendi

Kütahya'da 'Fırçasından Mohaç Sergisi' ve Osmanlı Paneli Düzenlendi
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde, 'yüzyıllık dostluk ve işbirliği' temasıyla Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin sergilendiği 'Fırçasından Mohaç Sergisi' ve 'Osmanlı İmparatorluğu'nun Altın Çağı ve Muhteşem Süleyman Paneli' gerçekleştirildi. Etkinlik, Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtına oturuş günüyle de anlam kazandı.

Kütahya'da, "yüzyıllık dostluk ve işbirliği" temasıyla Ahmet Yakupoğlu'nun "Fırçasından Mohaç Sergisi" ve "Osmanlı İmparatorluğu'nun Altın Çağı ve Muhteşem Süleyman Paneli" düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun Osmanlı Devleti'nin 1526'da kazandığı Mohaç Savaşı'nı konu alan eserleri sergilendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, serginin açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen etkinliğin kendileri açısından oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Bugünün, Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı tahtına oturduğu gün olduğunu belirten Kızıltoprak, "Merhum Yakupoğlu'nun müstesna eserlerinden birisi de Mohaç Meydan Muharebesi'dir. Bu eseri bugün sergilenin oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu eseri sergilemekten de memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kızıltoprak ve davetlilerinin sergideki eserleri incelemesinin ardından, "Osmanlı İmparatorluğu'nun Altın Çağı ve Muhteşem Süleyman" konulu panel gerçekleştirildi.

Rektör Kızıltoprak'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Dingeç, Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşadığı döneme etkileri ve yaptığı yenilikler konusunda bilgiler verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç ise Kanuni Sultan Süleyman'ın İslam dünyası ile Avrupa ve dünya tarihinde bıraktığı izler konusunu ele aldı.

Panelde, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral da Yakupoğlu'nun sanatı ve tarih bilinci hakkında bilgiler paylaştı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat

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