Kütahya'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Karma Resim Sergisi Açıldı

Kütahya'da, merhum naif ressam Muharrem Akyol anısına düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılı Karma Resim Sergisi" törenle açıldı.

Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından kentteki bir alışveriş merkezindeki etkinlikte, yaklaşık 40 sanatçının tabloları ile seramik ve el sanatı ürünler sergilendi.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı, açılışta yaptığı konuşmada, dernek olarak ilk kez bir sergi düzenlediklerini söyledi.

Sergiye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, organizasyonda emeği geçen ve törene katılan herkese teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da Kütahya'nın sanat ve sanatçı şehri olduğuna dikkati çekerek, "Bu sergide de çok sayıdaki sanatçımızın eserleri bizlerin beğenisine sunuldu. Böylesine anlamlı bir sergiye katılmış olmaktan son derece gurur duydum. Tüm sanatçılarımızı kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergideki eserler, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ile çok sayıda kişi tarafından incelendi. Programda, sanatçılara belge takdim edildi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.