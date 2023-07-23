Kütahya'da Ahmet Yakupoğlu Müzesi açıldı

Dünyaca ünlü Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist merhum Ahmet Yakupoğlu'na adına yaptırılan müze törenle ziyarete açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın yetiştirdiği en büyük değerlerden Ahmet Yakupoğlu'na ait eserler ve eşyalarla birlikte sergi salonlarının yer aldığı Ahmet Yakupoğlu Müzesi, Kütahya protokolünün katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Maltepe Mahallesi Yakupoğlu Sokak'ta Ahmet Yakupoğlu'nun evinin yanında Dumlupınar Üniversitesi tarafından inşa edilen müzenin açılışı için düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, dekanlarımız, STK temsilcileri, Ahmet Yakupoğlu'nun yakınları ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'nün son yıllarda elde ettiği başarıları dile getirdi.

Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bünyesinde iki müze olan nadir üniversitelerden biridir. O müzelerden birinin açılışını bugün yapıyoruz. Biz Ahmet Yakupoğlu'na çok önem veriyoruz. O, ünü ilimizi hatta ülkemizi aşmış bir sanatçıdır. Yakupoğlu'nun derinliğini, sanatını, mürşitliğini herkes kabul ediyor. Bu şahsiyetin değerlerine sahip çıkmak her kurumun görevidir ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Mürşit olan Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerini, bizim mürşitimiz olan ilimle korumak istiyoruz. Bu müze, Ahmet Yakupoğlu Külliyesi'nin bir parçası ve bu alan Kütahya'ya gelen herkesin uğrak noktası olacak. Bu müzenin kuruluşundan açılışına, eserlerin korunmasından güvenlik sistemlerine kadar her aşamada bilim ne derse onu yaptık, hislerimizi karıştırmadık. Hepimiz Yakupoğlu'nu çok seviyoruz ve onun ilimize bıraktığı tüm eserleri bilimin ışığında korumayı görev sayıyoruz" diye kornuştu.

Rektör Uysal, konuşmasını müzenin açılışına kadar geçen sürede katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek tamamladı.

Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencilerinin müzik dinletisinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar müzedeki eserleri inceledi.