Kuşadası'ndaki porselen bebek sergisi yoğun ilgi görüyor

AYDIN Kuşadası Belediyesi'nin kente yeni kültürel rotalar kazandırmak amacıyla Tarihi Kervansaray'da açtığı 'Porselen Bebek Sergi Alanı' yoğun ilgi görüyor. Çoğu Alman ve Fransız yapımı olan porselen bebekler üretildikleri dönemin modasını yansıtan şık kıyafetleri, gerçeğe benzeyen saçları ve camdan yapılan renkli gözleriyle ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde ilçe belediyesi tarafından geçen ay Tarihi Kervansaray'da açılan Porselen Bebek Sergi Alanı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmek için ilk tercihi arasında yer alıyor. Sergi alanında, koleksiyoncu Meral Orhan'ın yaklaşık 40 yılda çeşitli ülkelerden topladığı, çoğu Alman ve Fransız yapımı 290 porselen bebek bulunuyor. 19'ncu yüzyıl sonu ile 20'nci yüzyıl başları arasında çok gözde olan porselen bebekler, pürüzsüz ciltleri, camdan renkli gözleri ve gerçekçi saçları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Üretildikleri dönemin modasını yansıtan birbirinden şık kıyafetleri ile göz kamaştıran porselen bebekler, günümüzdeyse daha çok çocuklar için imal ediliyor.

'Aslında süs eşyası olarak üretiliyorlardı'

Porselen bebek koleksiyonu yapmaya yurt dışında gördüğü bir bebeğin yüz ifadesinden etkilendikten sonra başladığını belirten Meral Orhan, "Yıllar içinde biriktirdiğim porselen bebekleri, kolilerde saklamaya başladım. Ama her zaman bu koleksiyonu herkes görmeli diye düşündüm. Bu düşüncem Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in teklifiyle Tarihi Kervansaray'ın en güzel salonunda gerçeğe dönüştü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Porselen, çok kırılgan bir malzeme olduğu için porselen bebeklerin yapımı çok geç bir tarihte başladı. Bu bebekler, o dönemde aslında çocukların oynaması için değil süs eşyası olarak üretiliyordu. Ancak bir dönem Fransa ve Almanya'daki modacılar o senenin moda akımına göre bebekleri giydirerek Amerika'daki müşterilerine gönderiyordu. Müşterileri de kostümleri bebeklerin üzerinde görerek ona göre sipariş veriyorlardı" diye konuştu.

"Yerli ve yabancı turistler porselen bebeklere hayran kaldı"

Yaz tatilini Kuşadası'nda geçiren İrfan Cibeli, Porselen Bebek Sergi Alanı'nı çok beğendiğini söyledi. Özellikle porselen bebeklerin surat ifadelerini çok gerçekçi bulduğunu belirten Cebeci, "Kuşadası'nda böyle ilgi çekici bir turistik rotanın olması çok güzel. Fırsat buldukça yeniden ziyarete geleceğim" dedi. Finlandiya'dan ailesiyle birlikte Kuşadası'na tatil için gelen Helena Hend Samir ise sergiyi çok ilgi çekici bulduğunu belirterek, "Bebeklerin üzerindeki giysilere hayran kaldım. Kıyafetlerin çok emek verilerek hazırlandıkları belli oluyor. Çok mükemmeller" diye konuştu.

Daha önce porselen bebek koleksiyonuna sahip bir sergi alanını ziyaret etmediğini ifade eden Lorin Samir de, "Kuşadası'na çok sık geliyoruz çünkü burası gerçekten muhteşem bir tatil kenti. Şimdi Kuşadası'nda tatil yapmak için bir sebebimiz daha oldu. Görünüşleri ve kıyafetleriyle çok güzel ve tatlı görünen bu bebeklere bayıldım. Onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi çok istiyorum" dedi.