"Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" Domaniç'ten başladı

KÜTAHYA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje çerçevesinde, 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Türkiye'nin her yerinden 800 öğrencinin katıldığı gezi programı, Osmanlının doğduğu topraklar olan Domaniç'teki Osman Gazinin Babaannesi Hayme Ana'nın türbesinden başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Eğitim Daire Başkanı Mutlu Doğan, "Domaniç'ten yola çıkacağız Söğüt'e gideceğiz. Bursa ve Çanakkale gezilerimiz olacak. Burada biz ecdadımızın bizlere miras bıraktığı kültürel değerleri göreceğiz. Tarihi mirasa sahip çıkmanızı istiyoruz. Sizler yurtlarınızda aktif olarak görev yapan gençlerimizsiniz. Şuanda dünya üzerinde yeni bir kuruluşun sancısı yaşanıyor ve bu sancıyı aşacak gençler sizlersiniz. Bir günde bin yılı görüp bunları yeni nesillere taşıyacak olan sizlersiniz" dedi.

Programın konuşmacısı tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Benden 600 yıllık tarihi bir çırpıda anlatmam istendi. Ben de size halk dilinde sohbet havasına anlatayım. Öncelikle biz de Müslümanlar Kuran okumaz, laikler de nutuk okumaz uydururlar. Tarihimiz de öyle uyduruk yalanlarla doludur. Örneğin Sevr antlaşmasını biz uydurduk. Atatürk te nutuk da bunu tam 18 sayfa da anlatmış ve Sevr projesi demiştir" diye konuştu.

Domaniç'e gelen öğrenciler de yetkililerden ve hocalardan bilgi alarak Domaniç'teki tarihi mekanları dolaşarak Domaniç hakkında bilgi topladılar.

Tören mehter gösterisi ile sona erdi.