Kuruçeşme Açıkhavada 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek' ile tiyatro rüzgarı

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde tiyatro oyununa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadı. İlk kez köprünün karşısına geçip oyun sahneleyecek olan ikili, 600'üncü oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak. Oyun, evlilik hayatı sorgulayan bir çiftin sabah bir cesetle uyanmalarını konu alıyor.

Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, oyun öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan ikili, "Böyle güzel bir alanda oyun oynayacağımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz

. İlk kez köprünün karşısına geçip oyun sahneleyeceğiz. Bir yanda köprü diğer yanda deniz yani tam İstanbul" sözleriyle duygularını dile getirdi.

600'ÜNCÜ OYUN

Bu özel gecede 600'üncü oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak olan Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, "Çok güzel ve dinamizmi yüksek bir oyun. Böyle olmasa oyun bu kadar süre devam etmezdi.

Türkiye'nin her yerinde rağbet görüyor. İzleyen seyircimiz tekrar tekrar geliyor. Herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

KAHKAHA TUFANI

Oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan'ın yer aldığı kara komedi, Kuruçeşme sahnesinde perde açtı. Yönetmenliğini Hakan Yılmaz'ın üstlendiği 'Ölü'n Bizi Ayırana Dek'in konsepti PuCCa'ya, senaryosu ise Murat Dişli, Alper Atalan, Zeki Enes Akkan ve Ebru Cündübeyoğlu'na ait.

Evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar veren çiftin, katıldıkları partinin ardından sabah bir cesetle uyanmalarını ve bunun üzerine evliliklerini sorgulamalarını anlatan oyun izleyicilerden tam not aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu, ünlü oyuncu Dolunay Soysert de en önden izledi. Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu, başarılı oyunculukları ve sahnedeki müthiş uyumlarıyla tiyatroseverleri kırıp geçirdi.

Kahkaha fırtınasının hakim olduğu gecede Boğaz'ın kıyısında tiyatro izlemenin keyfini çıkartan izleyiciler, Kuruçeşme Açıkhava'da unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, 'Boğaz'da Tiyatro Keyfi' ile sanat tutkunlarını ağırlamaya devam ederek birbirinden güzel oyunlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.