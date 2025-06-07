Kurban Bayramı'nın Keyfi Çamlık Milli Parkı'nda

Kurban Bayramı'nın Keyfi Çamlık Milli Parkı'nda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırladı. Piknik yapan aileler, güzel havanın tadını çıkardı.

Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırladı.

Bayramın ilk günü kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, ikinci gününde ise aileleriyle parka gelerek piknik yaptı, mangal yakıp semaverde çay demleyerek güzel havanın tadını çıkardı.

Milli parka gelen Özlem Tellal, AA muhabirine Ankara'da yaşadığını, bayram tatilinde ailesiyle birlikte memleketine geldiğini söyledi.

Babaannesi ve dedesini ziyaret amaçlı geldiklerini anlatan Tellal, "Bugün de mangal keyfi yapıyoruz. Hep hayalim, çocuğumla memleketime gelmekti. Şu an 5 aylık bebeğimle buradayım ve çok güzel bir gün geçiriyoruz." diye konuştu.

Kayseri'den geldiğini ifade eden Mehmet Özcan ise Çamlık Milli Parkı'nın çok özel bir yer olduğunu belirtti.

Parkın doğasıyla kendisini çok etkilediğini kaydeden Özcan, "Doğası harika, herkese tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Kültür Sanat
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.