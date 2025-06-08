Kurban Bayramı'nda Karaca Mağarası'na Yoğun İlgi

Kurban Bayramı'nda Karaca Mağarası'na Yoğun İlgi
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Doğu Karadeniz'in önde gelen turizm noktalarından Karaca Mağarası, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, mağaranın doğal güzelliklerini ve serin atmosferini deneyimlemek için bölgeye akın etti.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Gümüşhane kent merkezine 17 kilometre mesafede, Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde yer alan ve damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, beyaz renkteki sarkıt ve dikitleri, sütunları, perde damla taşları, traverten havuzlarıyla 12 ile 17 derece arasındaki sıcaklıkla ziyaretçilerini karşılıyor.

İstanbul'dan gelen Rıdvan Polat, AA muhabirine, Gümüşhane'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini görmek istediklerini söyledi.

Gümüşhane'de gezilecek yerler arasında bulunan Karaca Mağarası'nı ziyaret ettiklerini ifade eden Polat, "Karaca Mağarası'na ilk defa geldik. Burada atmosfer çok güzel. Kesinlikle herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Gülten Polat da Karaca Mağarası'nın kendilerini büyüleyici bir atmosferle karşıladığını belirterek, "Muhteşem bir yer. Dışarıdaki hava sıcak ama burası çok serin. Kış mevsiminde burası nasıl oluyor diye merak ettim. Herkese tavsiye ederim. Geldiğim için çok mutlu oldum." dedi.

Elif Ayar ise mağarayı merak etmesine karşın ilk defa geldiğini ifade ederek, görülmeye değer bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Ayar, sıcak havaya rağmen Karaca Mağarası'nın serin olduğunu ifade ederek, "Bize mağaranın serin olduğunu söylemişlerdi. Gümüşhane'yi gezmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
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