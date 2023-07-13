Kültür ve Turizm Bakanı Malatya'da Deprem Sonrası İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Ersoy, hasarlı olan Malatya Valiliği binasında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi.

Ersoy, daha sonra 6 Şubat depremlerinde hasar alan Malatya şehir merkezine geçti.

Bakan Ersoy, burada hasarlı olması nedeniyle yıkımı süren Malatya Valiliği binasında incelemelerde bulundu, yıkımı gerçekleştiren firma yetkililerinden bilgi aldı.

Ersoy'a Malatya Valisi Hulusi Şahin eşlik etti.