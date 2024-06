Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: 2028'e kadar 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız

Fatih'in önemli tarihi noktalarından biri olan Yedikule Hisarı'nda yazın gelmesiyle turizm sezonu açıldı. Yeni turizm sezonunun başlaması üzerine Fatih Belediyesi tarafından 'Turizmciler Buluşması' düzenledi. Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul'un dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm geliri bugün artık 55 milyar doları geçmiş durumda. Biz de yaptığımız çalışmalarla, stratejilerimizle, sektörümüzle ve iş birliğiyle inşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağızö dedi.

Fatih'in önemli tarihi noktalarından biri olan Yedikule Hisarı'nda yazın gelmesiyle turizm sezonu açıldı. Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı'nda 'Turizmciler Buluşması' düzenledi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yedikule Hisarı Bilim Kurulu Üyesi İhsan Sarı ile kültür ve turizm sektöründen önemli isimler katıldı.

ALPASLAN: 2028'E KADAR 100 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİNE ULAŞACAĞIZ

İstanbul'un en önemli şehirlerden biri olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Bildiğiniz gibi İstanbul dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. İstanbul'umuz için gece gündüz çalışarak İstanbul'un kültürel varlıklarını ihyası, dünyanın cazibe merkezlerinden birisi olmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyıla girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki yıl her alanda Türkiye yüzyılını yaşatarak dünyanın en önemli ülkelerinden birisi olması, dünyanın lider ülkelerinden birisi olmasına yönelik vizyonuyla çalışmalarını başlattı. Biz de kendi sorumluluk alanımızda kültür sanat alanında, kültür turizm alanında çalışmalarımızı yaparak Türkiye yüzyılını ülkemize hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız turizmi ülkemizin stratejik sektörü ilan etti. Ülkemiz ekonomisi ve istihdam açısından son derece büyük bir öneme sahip olan turizm sektörü bu anlamda çalışmalarımızı da yürütmekteyiz. Sekizinci Cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal'ın turizmi teşvik yasasını çıkarttığı zaman, o vizyonuyla artık milyar dolar olmayan. Türkiye'nin turizm geliri bugün artık 55 milyar doları geçmiş durumda. Biz de yaptığımız çalışmalarla, stratejilerimizle, sektörümüzle iş birliğiyle inşallah 2028'e kadar 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacağız. Bunun da Türkiye için ne kadar anlamlı olduğunu takdir edersiniz. Tabii bu rakama ulaşmak için gece gündüz çalışmak, doğru stratejik adımlar atmak gerekiyor. Ülkemiz her köşesiyle cennet, her köşesiyle kültür ve turizm değerlerine sahip. Biz bu değerleri ürüne dönüştürüp dünyaya da çok iyi tanıtarak 81 ilimizde 12 ay turizm yaparak inşallah bu hedeflere ulaşacağız" dedi.

VALİ GÜL: TOPKAPI SARAYI'NDAKİ EK BİNALARIN RESTORASYONU 1 SENE İÇERİSİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, "Sayın Bakanımız, belediye başkanımız ve hocalarımız söyledi. İstanbul bu değerleriyle güzel, bu değerleriyle kıymetli. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızın liderliğinde İstanbul'daki eserlerimizi koruyarak, kollayarak yarınlara ulaştırmak istiyoruz. Çok şey yapıldı, çok şey yapılıyor ama yapılabilecek daha çok şey var; özellikle Suriçi ve Fatih'te. İstanbul demek, Fatih demek. Eserlerin hemen hemen yarısına yakını Fatih'te. Belediyemizle birlikte yadigar projemiz var. Şu an 300 tane projemizin restorasyonunu yapıyoruz. Ama 3 bin tane yapsak ihtiyaç daha ortadan kalkmaz. Belli isteklerimiz var, ideallerimiz var. Bunları her platformdan dile getiriyoruz. Fatih'in özellikle tarihi yarımadanın daha yaşanabilir bir hale gelmesi için ufak dokunuşlara ihtiyaç var. Burada sektörün bizi yönlendirmesi ve tavsiyeleri çok kıymetli. Bakanlığımızın buna liderlik etmesi çok çok önemli. Gelecek 1 yılda birkaç tane önemli gelişme olacak. Bir tanesi restorasyonu devam eden Topkapı Sarayı'ndaki ek binaların restorasyonu inşallah 1 sene içerisinde tamamlanmış olacak. Bu ne demek? Topkapı Sarayı'nda gezilecek alanların yaklaşık 3-4 kat daha artması demek. İkincisi, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarını Fatih'in dışındaki yerlere nakletmek istiyoruz. Bunları da kültür turizmine hizmet edecek, sergi salonları, müzeler başta olmak üzere bu amaçla kullanacağız. Ben bu eseri, bu güzelliği kazandıran belediye başkanımıza destek veren Kültür ve Turizm Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve yaşatan sektöre teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

TURAN: TURİSTLER KENDİ ELLERİNDEKİ HARİTALARLA BURAYA GELİYOR

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bundan 5 yıl önce, bu mekanın önünden geçince kapalı olduğunu ve içeride çok olumsuz şeyler olduğunu gördük. Sağ olsun dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı hem de şu anda da görevde olan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey ve İl Kültür Müdürümüz Coşkun Bey'den buranın bize tahsis edilmesini istedik. Bu tahsis kolay iş değil. Buranın bize geçici tahsisi yapıldı. Bu işe cesaretle girdik. Bu alan son 3 yıldır farklı, çeşitli kültürel ve sanatsal alanlarda kullanılmaya başlandı. Bizim turizm sektörü bileşenlerine çağrı yapmamıza rağmen turistler kendi ellerindeki haritalarla buraya geliyor. Burada bir ücretlendirme de yaptık. Yeni dönemde burayı daha profesyonel nasıl işletebiliriz, bunu düşünüyoruz. Burada şu an da her ne yapılıyorsa bir taşa bile dokunuluyorsa bunların tamamı koruma kurulu ve bilim kurulunun onayı ile yapılıyor. Çökmek üzere olan surun büyük bir kısmı vardı, ilk müdahalemizi ona yaptık. Şimdi alan netleşmeye başladı. Burada canlı bir restorasyon yapıyoruz" dedi.

SARI: YEDİKULE HİSARI 16 DÖNÜM ARAZİDE BİR YER

Yedikule Hisarı Bilim Kurulu Üyesi İhsan Sarı ise şunları ekledi:

"İçinde bulunduğumuz yapı İstanbul'un çok güzide mekanlarından birisi. 2019 yılından itibaren burada Fatih Belediyesi'ne kısmi devirle restorasyon çalışmaları başlıyor. Aslında bu anıt eserin iki tane kimliği var; hem Bizans Devri hem de Osmanlı Devri; çok özgün detayları burada görme imkanımız var. Yedikule Hisarı 16 dönüm arazide bir yer. İçinde 4 tane Bizans duvarı surları vardı, akabinde 390 yılında yapıldığını bildiğimiz dünyaca ünlü altın kapı dediğimiz bir zafer takı burada var. Son yapılan zafer takı olduğunu biliyoruz. Bölgede restorasyon kapsamlı bir şekilde devam ediyor. 1955 yılında İstanbul'da bir Bizans Kongresi yapılıyor. Akabinde hükümet 1958 yılında 12 sene sürecek bir restorasyona başlayarak anıt eseri her 2 yılda bir restore ederek 1970 yılına kadar restorasyonu tamamlıyor"