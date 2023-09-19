Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Dezenformasyonla mücadele hepimizin sorumluluğu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, dezenformasyonun toplumun genel sağlığı, demokratik süreçler ve kültürel değerler üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, dezenformasyonla mücadele ve dijital medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin hepimizin sorumluluğu haline geldiğini söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Dezenformasyonun etkisi sadece haberleri ve bilgiyi tüketenler üzerinde değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığı, demokratik süreçler ve kültürel değerler üzerinde de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele ve dijital medya okuryazarlığının güçlendirilmesi hepimizin sorumluluğu haline geldi dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu (BRAF) 10. Yıllık Toplantısı'nın gala gecesi ve açılışı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Antalya Valisi Hulusi Şahin, BRAF Genel Sekreteri Deniz Güçer, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreter Birinci Yardımcısı ve Büyükelçi Merve Safa Kavakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan temsilciler katıldı.

'ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK'

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, medyanın artık sadece bir haber kaynağı değil, toplumsal etki ve dönüşüm aracı haline geldiğini belirterek, bu dönüşümün yeni zorluklar ve sorumlulukları beraberinde getirdiğini söyledi. Bu süreçte dezenformasyonun medya dünyasının ve toplumun karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri haline geldiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Yazgı, BRAF'ın toplantısının önemli olduğuna işaret etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, şöyle konuştu

Dezenformasyonun etkisi sadece haberleri ve bilgiyi tüketenler üzerinde değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığı, demokratik süreçler ve kültürel değerler üzerinde de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle dezenformasyonla mücadele ve dijital medya okuryazarlığının güçlendirilmesi hepimizin sorumluluğu haline geldi. Bu çalıştayda dezenformasyonun önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar, medya kuruluşları ve düzenleyici otoriteler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve daha güvenilir bir medya ortamının nasıl oluşturulabileceği konusunda önemli değerlendirmeler yapılacak.Yazgı, dijital çağın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için düzenleyici otoritenin ve medya okuryazarlığı eğitiminin nasıl daha etkili kullanılabileceğinin çalıştayda ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Vali Hulusi Şahin ise karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, dijital okuryazarlığın, dezenformasyonun herkesi zorladığı bir dönemden geçildiğine işaret etti. Ele alınacak konuların önemli olduğunu kaydeden Vali Şahin, çalıştayda önemli sonuçlar elde edileceğine, kendilerinin de istifade edeceği sonuçlar ve çözüm önerileri sunulacağına inandığına değindi.BRAF Genel Sekreteri Deniz Güçer de programa katılım sağlayanlara teşekkür ederek, çalıştayda önemli konuların ele alınacağını anlattı.20 Eylül'de sona erecek BRAF 10. Yıllık Toplantısı kapsamında 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı' da gerçekleştirilecek. (DHA)