Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özkan Uğur'u hastanede ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakımda süren MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aysun Aslan Uğur ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, tedavisi yoğun bakımda süren MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'u hastanede ziyaret ederek eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur'dan durumu hakkında bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aysun Aslan Uğur ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden sanatçı Özkan Uğur'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Uğur'un ailesini hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Mumcu, hastanede yaptığı açıklamada; "Kıymetli sanatçımızın en yakın zamanda yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını ümit ediyoruz. Hastalığının başından beri bakanlık olarak da yakından takip ediyoruz. Şu anki durumunda hem aile hem doktorlarının yakın takibinde inşallah atlatıp yakın zamanda sevenleriyle buluşacak. Gençliğimizin seslerinden Özkan Uğur'a acil şifalar diliyoruz Ailesinin ve resmi kanalların dışında hiçbir habere itibar edilmesin" dedi.

Bakan Yardımcısı Mumcu, Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonda görüştürdü. Bakan Ersoy, Uğur Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.