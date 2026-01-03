Bakan Ersoy: Türkiye'ye iade edilen toplam eser sayısı 26 bin 767 oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışından iade edilen kültür varlıklarına ilişkin, "2002-2025 yılları arasında iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı. Bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan toplam eser sayısı ise 26 bin 767 oldu" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Bakan Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı; bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ediyor, ait oldukları topraklara kazandırıyoruz. Son yıllarda bu alandaki çalışmalarımız somut sonuçlara dönüştü. 2018-2025 döneminde 9 bin 133 eser ülkemize iade edildi. 2002-2025 yılları arasında iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı. Bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan toplam eser sayısı ise 26 bin 767 oldu. Her bir iade; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesidir. Bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALAR SOMUT SONUÇLARA DÖNÜŞTÜ'

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, son yıllarda bu mücadelenin belirgin biçimde yoğunlaştığını ve somut sonuçlara dönüştüğünü vurguladı. Bakan Ersoy, bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlerin önemli bölümünün, yürütülen sistemli çalışmalar sayesinde bu dönemde iade edildiğini ifade ederek, "Müzeler, müzayede evleri ve özel koleksiyonlar titizlikle inceleniyor; arşiv belgeleri, bilimsel raporlar ve uzman görüşleriyle desteklenen hukuki süreçler kararlılıkla yürütülüyor. Her eser için aynı titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Uluslararası iş birliklerinin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültürel miras konusundaki haklı taleplerinin, uluslararası hukuk zemininde güçlü bir karşılık bulduğunu belirtti. Her iadenin yalnızca bir eserin ülkesine dönüşü olmadığını belirten Bakan Ersoy, "Bu çalışmalar; kültürel egemenliğimize, tarihsel hafızamıza ve ortak mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızın açık bir göstergesidir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini de anlatan Bakan Ersoy, yurt dışında bulunan eserlerin izini sürmeyi ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceklerini ekledi.