Kudüs YEE'den 'Osmanlı Döneminde Filistin Kültürü' Paneli

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü tarafından Ramallah'ta düzenlenen panelde, Osmanlı döneminde Filistin'in kültürel mirası konu alındı. Filistin Turizm Bakanı, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu ve birçok araştırmacının katıldığı etkinlikte Osmanlı eserleri ve arşiv belgeleri vurgulandı.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Osmanlı Döneminde Filistin Kültürü" konulu bir panel düzenlendi.

Filistin Turizm Bakanı Hani el-Hayik ve Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda Filistinli araştırmacı ve tarihçinin katıldığı panelde, konuşmacılar Osmanlı döneminde Filistin'in kültür mirasına ilişkin çeşitli araştırma ve incelemelerini aktardı.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ensar Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki YEE Merkezinin, Filistin Turizm Bakanlığı ile ortaklaşa çok sayıda araştırmacı ve tarihçiyi misafir ettiğini belirtti.

Fırat, Filistin topraklarında yaklaşık 60 bin Osmanlı eserinin bulunduğunu ve araştırılıp incelenmeyi bekleyen çok sayıda konu olduğunu kaydetti.

Filistin ile ilişkili yüz binlerce arşiv belgesinin mevcudiyetine işaret eden Fırat, şunları söyledi:

"Osmanlı arşivinde Filistin ve tarihi meselelerle ilgili yüz binlerce belge bulunmaktadır. Bu seminerler aracılığıyla iki ülke arasındaki bilimsel ve akademik ilişkileri canlandırmayı ve bu belgeleri Filistinli araştırmacıların kendi tarihleriyle ilgili materyallere erişebilmesi ve inceleyebilmesi için kullanıma sunmayı amaçlıyoruz."

Fırat, Filistin ve Türkiye'deki kurumlar arasındaki kültürel ve akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla gelecekte Kudüs ve Ramallah'ta ek seminerler ve konferanslar düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Kültür Sanat
