Kozan'da Anaokulu Öğrencileri Tiyatro Gösterisi Yaptı
Adana'nın Kozan ilçesinde Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin velileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Kozan Belediyesi sinema salonunda sergilendi. Seyirci olarak katılan çocuklar, gösteriyi ilgiyle izledi. Oyun, toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçlıyor ve öğrencilerden alkış aldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin ailelerinden oluşan tiyatro topluluğu, "Samanlıkta Yarışma" adlı oyunu sahneledi.
Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin velilerince hazırlanan oyun, Kozan Belediyesinin sinema salonunda sergilendi.
Seyirci koltuğuna oturan çocuklar, anne ve babalarının tiyatro gösterisini ilgiyle izledi.
Toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçlayan "Samanlıkta Yarışma" adlı oyun, öğrencilerden alkış aldı.
Etkinliğe, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de katıldı.