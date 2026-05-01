Köyceğiz Kaunos'ta 'Kültür ve Değerler Şöleni' yapıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın himayelerinde başlatılan Gençlik Yılı kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe İz Projesi etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kültür ve Değerler Şöleni" Kaunos Antik Kenti ve Ören Yeri'nde gerçekleştirildi. Şölen programı Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in açılış konuşması ile başladı. Doç. Dr. Ufuk Çörtük 'Kaunos Antik Kenti'nin Tarihçesi' ile ilgili bilgilendirmede bulundu. El sanatları ve resim standları ziyaret edildi. Sergiler tanıtıldı. Kukla gösterisi ve Antik tiyatro etkinlikleri sunuldu. Akustik müzik konseri gerçekleştirildi. Yöresel yemek tanıtımları yapıldı. İkramların ardından şölen sona erdi. Karya uygarlığının izlerini taşıyan Kaunos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, geçmişin izlerini yerinde keşfetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı