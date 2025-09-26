Kosova'da 'Müstesna' Sergisi Açıldı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde tezhip sanatçısı Doç. Dr. Mesude Hülya Doğru'nun eserlerinden oluşan "Müstesna" isimli sergi açıldı.

Prizren YEE'nin konferans salonunda açılan sergiye, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ve Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra davetliler katıldı.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Açıkgözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova ile Türk halkları arasındaki kadim kardeşliğin uzun tarihi bir sürece sahip olduğunu söyledi.

Açıkgözoğlu, Türkiye ve Kosova'daki mimari ile kitap sanatları arasında ortak yönler bulunduğunu ve bunun örneklerinin Kosova'nın çeşitli bölgelerinde görülebildiğini belirtti.

Kosova'da yazma eserlerin çeşitli vesilelerle unutulduğunu ifade eden Açıkgözoğlu, sanatkarlar eliyle yürütülen çalışmaları eskiyi unutmamak ve Kosova'da hatırlatmak adına daha ileriye götürmek istediklerini belirtti.

Açıkgözoğlu, ortak geçmişin paylaşıldığı Kosova'da özellikle kültür alanında çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

YEE Kosova Koordinatörü Yılmaz da Kosova'da geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili sergi, atölye gibi etkinlikleri gelecekte de düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yılmaz, etkinlik kapsamında Kosova'nın başkenti Priştine'de başarılı geçen bir atölye düzenlediklerini kaydetti.

Doç. Dr. Doğru ise sanat hayatının 40'ıncı yılında açtığı "Müstesna" isimli sergide tezhip, minyatür ve cilt çalışmalarının yer aldığı yaklaşık 30 eserin bulunduğunu aktardı.

Doğru, daha sonra eserleri hakkında sergiye katılan sanatseverlere bilgi verdi.