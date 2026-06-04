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Köşk Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde sona gelindi

Köşk Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde sona gelindi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi, yakında hizmete girecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, merkezde incelemelerde bulunarak engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak bu modern tesisin hayırlı olmasını diledi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan Köşk Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi açılacağı günü bekliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Köşk'te yapımı ve tefrişat çalışmaları tamamlanan Köşk Engelsiz Yaşam ve Gelişim Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Yakın zamanda Aydın'a kazandırılacak olan merkezde ofisler, ortak kullanım alanları ve yaşam alanlarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde değerlendiren Türkoğlu, yürütülen süreç hakkında idareci ve personellerden bilgi aldı.

Türkoğlu, "Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak, sosyal hayata katılımlarını destekleyecek ve modern hizmet anlayışıyla faaliyet gösterecek olan merkezin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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