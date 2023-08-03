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Koray Avcı, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

Kültür Sanat Haberleri

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sona yaklaşılırken festivalde Koray Avcı rüzgarı esti. Festival, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ülkeden 1550 kültür-sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Festival kapsamında verilen halk konserlerinin son konuğu Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan Koray Avcı oldu.

'24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sona yaklaşılırken festivalde Koray Avcı rüzgarı esti.

24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla bu yıl 100 ülkeden 1550 kültür-sanat elçisinin katılımıyla sürüyor.

Festivalin kapsamında verilen halk konserlerinin son konuğu Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan Koray Avcı oldu.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Büyükçekmece Kemal Sunal Cumhuriyet Koray Avcı Kültür Sanat Haberler

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