Koray Avcı, İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sona yaklaşılırken festivalde Koray Avcı rüzgarı esti. Festival, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ülkeden 1550 kültür-sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Festival kapsamında verilen halk konserlerinin son konuğu Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan Koray Avcı oldu.