KONYA'da 1982 yılında hobi olarak ağabeyinden devraldığı pullarla, koleksiyonerliğe başlayan Saadettin Kayserilioğlu (56), 44 yılda binlerce pul biriktirdi. Kayserilioğlu, "Pul biriktirmeye merakım, ortaokul birinci sınıfta başladı. Tabii dönemde 35 kişilik bir sınıfta, en az 20 kişi pul biriktiriyordu. Ben de ağabeyimin pullarını bana verdiği için karşılıklı pul takasları yapıyorduk. Beğendiğimiz pulları herhangi bir katalog olmadan sadece görseline istinaden takaslar yapıyorduk" dedi.

Serigrafi işi yapan Saadettin Kayserilioğlu, 1982 yılında hobi olarak ağabeyinden devraldığı pullarla, koleksiyonerliğe başladı. Kayserilioğlu, aradan geçen 44 yılda geçmişten günümüze binlerce pul biriktirdi. Postaneden aldığı ilk pulun 'Anadolu Dağları Serisi' olduğunu ifade eden Kayserilioğlu, şunları söyledi:

"Pul biriktirmeye merakım, ortaokul birinci sınıfta başladı. Tabi ödemde 35 kişilik bir sınıfta, en az 20 kişi pul biriktiriyordu. Ben de ağabeyimin pullarını bana verdiği için karşılıklı pul takasları yapıyorduk. Beğendiğimiz pulları herhangi bir katalog olmadan sadece görseline istinaden takaslar yapıyorduk. Pul koleksiyonerliği her şeyden önce her ne kadar diğer hobilerde olduğu gibi bir kayba uğramış olsa da daima varlığını sürdürecek olan bir konudur. Çünkü bir devletin bağımsızlığını sembolize eden dört unsur vardır. Bunlar bayrak, milli marş, para ve puldur. Eğer bir ülkenin pulu, dünya posta trafiğinde dolaşabiliyorsa, o ülke hür ve bağımsız bir ülkedir. Bu yüzden devletler var olduğu müddetçe, pullar da varlığını koruyacaktır. Pulların dijital olması veya olmaması, durumu değiştirmeyecektir. Pul, ülkenin sembollerinden bir tanesidir. Tarihi değerlerimiz ve kültürel varlıklarımız sadece pullarla sınırlı değildir. Bunlar dünyaya yayın yapabilen unsurlardır."

En çok sevdiği pulun İstanbul'un fethi ile ilgili olduğunu ifade eden Kayserilioğlu, "Ben en çok 1953 İstanbul'un Fethi'nin 500'üncü yılı serisini severim. Çünkü, oradaki tablo tematik bir koleksiyondur. İstanbul'un bütün fetih aşamaları İtalyan Zonaro Paşa'ya yaptırılmış olan tablolarda yer verilmektedir. Tasarımı itibariyle son derece naif bir seridir. Aynı zamanda Atatürk'ün vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla 1968'de çıkmış olan o seri de çok hoşuma gider ki, en büyük parçasının üzerine Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi yer alır. Tüm detaylarıyla bulunur. Bu pulların orijinalleri PTT'nin Pul Müzesi'nde sergilenmektedir" diye konuştu.

'PULUN HANGİ AMAÇLA ÇIKARILDIĞI ÇOK ÖNEMLİ'

Pulun hangi amaçla çıkarıldığının önemine değinen Kayserilioğlu, "Bir pulun tarihi ve manevi değerini belirleyen unsurların başında pulun hangi amaçla çıkarıldığı gelir. Ne için pul basılıyor? Bir defa posta teşkilatları, laf olsun diye pul basmazlar. Bir yıl dönümü vardır, ya da bir büyük kişinin vefatı vardır, doğum yıl dönümü vardır. Bunun gibi konular için pullar çıkar. Bir de tabi pulları hazırlayan kişiler önemlidir. Ama burada önemli olan kişinin annesinden gelir, babasından gelir, birinden gelmiş olan başkaları tarafından hiçbir değeri görülmeyen materyalin hatıraları vardır. Koleksiyonerlik toplum hafızasını canlı tutan kişilerin geçmiş aile bağlarını güçlendiren önemli bir etki ve uğraştır. Bu pul koleksiyonu olur, para koleksiyonu olur, başka malzemelerin koleksiyonu olur. Koleksiyonerlik devlet tarafından teşvik edilmesi gereken son derece önemli bir husustur. En önemli nokta ise pul koleksiyonu ve koleksiyonerliğin gençlere sevdirilebilmesi için aileler, okul ve filateli dernekleriyle iş birliği yapması lazım. Bu iş birliğinin kağıt üstünde değil uygulamalarla da gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı