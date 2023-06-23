Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 'Deyişler ve Semahlar' Konseri ile Dinleyicilerle Buluşuyor

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Deyişler ve Semahlar' konseri ile yarın müzikseverlerle buluşacak. Konser, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan Tarık Akan Salonu'nda gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacak.

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 'Deyişler ve Semahlar' konseri ile yarın müzikseverlerle buluşacak.

Kurulduğu günden bu yana verdiği konserlerle sanatseverlerin beğenisini toplayan Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, bu kez farklı bir tema ile dinleyiciyle buluşacak. 'Deyişler ve Semahlar' konseri, 24 Haziran Cumartesi günü (yarın) saat 20: 00'de, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan Tarık Akan Salonu'nda yapılacak. Sanatseverler, şef Soner Mızrak yönetimindeki konsere ücretsiz olarak katılabilecek.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nin sanatın merkezi haline geldiğine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Her yaştan vatandaşımız için hazırladığımız birbirinden farklı etkinlikler, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'mizde sırasıyla devam ediyor. Gerek müzik gerekse de çeşitli kültür-sanat etkinliklerini yılın 12 ayı vatandaşımızla buluşturuyoruz. Deyişler ve semahların seslendirileceği konserimize de bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.