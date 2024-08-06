Üye Girişi
Haberler

Konya'da Sultan II. Beyazıt Vakfı'nın düzenlediği toplu sünnet töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da Sultan II. Beyazıt'ın kurduğu vakfın senedinde yer alan 'gelirlerinin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi çocukların sünnet ettirilmesi şartı' kapsamında Konya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

Amasya'da 1496 yılında Sultan II. Beyazıt'ın kurduğu vakfın senedinde yer alan "gelirlerinin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi çocukların sünnet ettirilmesi şartı" kapsamında Konya'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu sünnet töreni düzenlendi.

Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu vakfın gelirleriyle Edirne, Amasya, Bursa ve İstanbul'da, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve köprüler yaptırılırken, vakfın hayır şartlarından birinin de "çocukları sünnet ettirmek" olarak belirlenmesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet organizasyonu düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen program, Mevlana Müzesi ziyaretiyle başladı.

Ardından tarihi Sultan Selim Camisi önünden konvoy eşliğinde TOGG araçlarla yola çıkan çocuklar, etkinliğin yapılacağı Atlıhan Binicilik Tesisleri'ne geldi.

Burada sünnet edilen (10 gün önce) 21 çocuğa Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından bisiklet ve gram altın hediye edildi.

Ardından tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde çocuklar ve ailelerine geleneksel Konya pilavı ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Bölge Müdürü Kılınç, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıfların şartlarını yerine getiriyoruz. Bu hayır şartımız da Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu Sultan 2. Beyazıt Vakfının hayır şartıdır. Vakfiye gelirlerinden çocukların sünnet ettirilmesi şartı vardı. Biz de bunu 81 ilde icra ediyoruz. Konya'da ilk kez yaptık. Bu hizmete inşallah devam edeceğiz." dedi.

Programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Amasya Sünnet konya Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title