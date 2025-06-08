Konya'da Radyo Müzesi Kuruldu

Konya'da 33 yıldır yerel radyo istasyonu işleten Mustafa Öztürk İşler, radyo yayıncılığının serüvenini yeni nesle göstermek için stüdyolarından birinde müze oluşturdu. 1990'lı yıllarda radyo yayınlarında kullanılan cihazları, kaset ve CD'leri müzede sergileyen İşler, "Z kuşağının müziğe ulaşması artık çok kolay. Bu kuşağa müziğin kaynağını, geçmişte dinleyiciye nasıl ulaştığını göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Kentte yaşayan yerel radyo istasyonu sahibi Mustafa Öztürk İşler, stüdyosunun bir kısmında, 90'lı yıllarda kullanılan radyo yayını aletleri, kasetçalarları ve dönemin albümlerini bir araya getirip ' Radyo Müzesi' kurdu. Radyo yayıncılığını yeni nesle anlatmak istediklerini belirten İşler, "1992 yılından bu yana radyoculuk yapıyorum. O yıldan bu yana birçok arkadaşımız burada yetişti. Aralarında üniversitede hoca olanlar var, ulusal radyolarda çalışanlar var. Hem ilk zamanları hatırlamak adına hem de yeni nesle mp3 formatı olmadan radyo yayıncılığı nasıl yapıldığını göstermek istedik. İlk yıllarda kullandığımız ses mikserleri, mikrofonlar, deck kasetçalar, sonradan çıkan CD çalarları dinleyicilerimize göstermek adına böyle bir müze açtık" ifadelerini kullandı.

'İSTEK PARÇA' TERİMİNİ ANLATACAĞIZ'

Geçmişte radyo dinleyicilerine müziğin nasıl ulaştığını, kurdukları müzeyle göstermek istediklerini ifade eden İşler, şunları söyledi:

"Burada bulunan her şeyde, eski dönem yayıncılığının birer hatırası var. Bu hatıraları hem hatırlatmak, yeni nesle kaset, kasetçalar nedir, bunları göstermek istedik. Yeni nesil müziği mp3 ile tanıdı. Z kuşağının müziğe ulaşması artık çok kolay. İstedikleri şarkıyı anında dinleyebiliyorlar. Bu kuşağın radyo dinlemesi de oldukça zayıf. Onların müziğin kaynağını, geçmişte dinleyiciye nasıl ulaştığını göstermek istiyoruz. O dönemlerde insanlar müziğe kolaylıkla ulaşamadığı için 'istek parça' gibi bir terim oluşmuştu. O kültürü anlamaları adına yeni neslin burayı görmelerini isteriz. Geçmişi unutmamak gerekiyor, insanlara göstermek gerekiyor."

'RADYOCUNUN EMEĞİNİ GÖSTERİYORUZ'

Kurulan müzeyle, dinleyicilere radyo yayıncılığının özenle yapıldığının gösterildiğini belirten radyo programcısı Muhammet Ali Bilgiç ise "Ben yeni nesil bir radyocuyum. Bu radyo müzesi fikrini çok değerli buluyorum. Günümüzde kolay bir şeymiş gibi görülüyor. Bu müzeyle geçmişten günümüze ne kadar özenle yapıldığı ortaya konuldu. Benim bilmediğim bir dönem ama biz de bazı programlarımızda plaktan şarkı çalıyoruz. Böylelikle eski tadı dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Kaseti bilmeyen bir nesil var. Müziğe ulaşmak çok kolay oldu. Ama radyoda dinlemenin, radyoya kulak vermenin tadı hep bambaşka olmuştur. Buraya gelen dinleyicilerimiz, radyocular çok etkilendiler, güzel buldular. Eski dönemde, bir sonraki şarkıyı yetiştirmeye çalışan radyocunun emeği burada gösteriliyor" dedi.