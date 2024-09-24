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Konya'da 37. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Konya'da 37. Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Konya'da gerçekleştirilen 37. Ahilik Haftası etkinlikleri, Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı. Programda, ahilik geleneği ve esnafın dayanışma ruhu vurgulandı. Ayrıca, bu yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Kapu Camisi Meydanı'nda düzenlenen programda, köklü bir geleneğin ve güçlü değerler sisteminin simgesi olan 37. Ahilik Haftası'nı kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ahiliğin, esnaf ve zanaatkarın kimliğini, ahlaki değerler ile dayanışma ruhunu temsil eden bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden karabacak, "Ahilik sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma üzerine kurulmuş bir kültürdür." dedi.

Karabacak, ahilik geleneğinin ustalık, kalfalık ve çıraklık gibi aşamalardan oluştuğunu, mesleki bilgi ve becerilerin nesilden nesile aktarılmasını sağladığını belirtti.

Konuşmanın ardından, çırak olarak ustasının yanında yetişen bir gencin, kalfalıktan ustalığa geçişini simgeleyen "şed kuşanma" töreni yapıldı.

Daha sonra ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Ayrıca alanda "Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler 3. Fotoğraf Yarışması Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Kültür Sanat

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