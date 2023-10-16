Konak Belediyesi Türk Musiki Araştırmaları Vakfı ile Protokol İmzaladı

Konak Belediyesi, Türk musikisinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması için Türk Musiki Araştırmaları Vakfı (TÜMAV) ile ortak çalışmalar yapmak üzere protokol imzaladı.

Konak Belediyesi, Türk musikisinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için ortak çalışmalar yapmak üzere Türk Musiki Araştırmaları Vakfı'yla (TÜMAV) protokol imzaladı.

Konak Belediyesi ile Türk Musiki Araştırmaları Vakfı (TÜMAV) arasında, Anadolu kültürünün önemli bir parçası olan Türk musikisinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını, daha iyi anlaşılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için ortak çalışmalar yapmak üzere protokol imzalandı. Protokole, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile TÜMAV Başkanı Filiz Döner, Konak Belediyesi ARGE Müdürlüğü'nde yapılan törenle imza attı. Törene TÜMAV yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

BATUR: "BENDE ÇOK AYRI BİR YERİ VAR"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kuruluş yıllarına tanıklık ettiği vakfın çalışmalarına Narlıdere Belediye Başkanlığı döneminde destek olduklarını hatırlattı. Batur, TÜMAV'ı kuran Kenan Çağlayan'ın sanata ve kültüre büyük katları olduğunu belirtti. Çağlayan'ın TRT arşivinde bile bulunmayan çok önemli eserlere vakfın bünyesinde sahip çıktığını söyleyen Batur, "Narlıdere Belediye Başkanı olunca Kenan Amca'nın çalışmalarını kültür merkezimize aldık. Taş plak kayıt sistemi kurduk. Yardımcı bir personel görevlendirdik. Onun heyecanı, tutkusu gözümün önüne geliyor ve bugün emeklerinin boşa gitmediğini görüyorum. Hayatını bu olaya adamış bir insandı. Kendisini rahmetle anıyorum" dedi.

Konak Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla İzmir'de beğenilen bir belediye olduğunu belirten Batur, "Protokol kapsamında Türk musikiyle ilgili çalışmaları da en güzel şeklinde yapacağız. Türk musikisine aşık vatandaşlarımızı bu mecraya çekmek için çabalayacağız. Bu protokol ve proje bize heyecan verdi. Benim için manevi değeri de çok önemli. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu protokol doğru işlerle vatandaşlarımızla buluşacak" diye konuştu.

DÖNER: "ÖNEMLİ BİR ADIM"

Protokolün Türk musikisinin gelecek nesillere aktarılması için önemli bir adım olduğunu söyleyen TÜMAV Başkanı Filiz Döner ise "Türk musikisinin gelecek nesillere aktarılması için elimizden geleni yapacağız. Bu işbirliğiyle Türk musikisi alanında önemli projeler hayata geçireceğiz. Türk musikisinin zenginliği ve çeşitliliği daha geniş kitlelerce tanınacak ve bu kültür daha fazla insanın hayatına dokunacak" dedi.

KONSER VE FESTİVAL DÜZENLENECEK

Konak Belediyesi ile TÜMAV, protokol kapsamında Türk musikisi konserleri ve festivalleri düzenlemek, Türk musikisinin temel kavramlarını, teorisini, geleneksel çalgıları ve eserlerin yorumlanmasını öğretmek üzere eğitimler planlamak, Türk musikisinin tarihi, gelişimi, teorisi ve pratiğine ilişkin bilimsel araştırmalara destek vermek üzere ortak çalışmalar yapacak.