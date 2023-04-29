Komünist Osman belgeseli Gaziemir'de gösterildi

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven'in hayatını anlatan 'Komünist Osman' belgeselinin Gaziemir'de gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan Özgüven, "Birleşerek bu iktidardan kurtulmalıyız" dedi. Başkan Arda ise "Osman abinin mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Komünist Osman belgeseli, Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte seyirciyle buluştu. Gazeteci Gökmen Ulu'nun yönetmenliğini yaptığı, 1984-1994 ve 2004-2013 yılları arasında Dikili Belediye Başkanlığı yapan Osman Özgüven'in mücadelesinin anlatıldığı belgesele, Gaziemirliler yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Osman Özgüven'in onur konuğu olarak katıldığı etkinliğe kardeşi Sedat Özgüven, belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu ile yapımcısı Oben Ulu ve çok sayıda Gaziemirli katıldı.

Osman Özgüven'in yakınları, dostları, sanatçılar, siyasetçiler, hukukçular, sendikacılar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işçiler ve dönemin belediye memurlarından oluşan 63 kişi ile yapılan röportajların ve kapsamlı arşiv görüntülerinin bulunduğu belgeseli izleyenler, duygusal anlar yaşadı.

Belgeselin anlatıcıları arasında sanatçılar Zülfü Livaneli, Genco Erkal, Orhan Aydın, Rutkay Aziz, Cahit Berkay, Suavi; siyasetçiler Murat Karayalçın, Özgür Özel, Yaşar Seyman, Kemal Anadol, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer, Mehmet Gönenç, Yunan dostları, hukukçular, çevreciler, işçiler ve yurttaşlar yer alıyor.

Belgesel gösteriminin ardından salonu dolduran izleyiciler, Osman Özgüven'i ayakta alkışladı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Etkinliğin sonunda konuşan Başkan Halil Arda şunları söyledi:

"Bugün aynı mücadele devam ediyor. 1980'de ayrıştırılan, birbirine kırdırılan bu toplum aradan geçen 43 yıla rağmen halen toplumu ayrıştırmaya ve düşmanlaştırmaya çalışan bir yapı var. Barışa ulaşmak için verdiğimiz mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Osman abinin mücadelesi, ışığı yolumuzu aydınlatıyor. Pes etmek yok. Osman abinin de söylediği gibi bir gün gelecek herkes barış içinde, dostça ve kardeşçe yaşacak. O günlere çok az kaldığını düşünüyorum. Osman abiyi Gaziemir'de ağırlamak benim için çok büyü onur. Osman abi hayattayken kıymetini bilen, onun anılarını, mücadelesini bu belgeselle gelecek kuşaklara taşıyan Gökmen Ulu ve ekibine emekleri için teşekkür ediyorum. Size söz veriyorum ben de emekli olduktan sonra sadece emekli maaşımla yaşayacağım. Annemden kalan bir evim ve emekli maaşımla yaşayacağım."

Sözlerine yapımcı Oben Ulu ve yönetmen Gökmen Ulu ile belgesel ekibine teşekkür ederek başlayan Özgüven, topluma çağrı yaparak, "Dünya görüşlerimiz değişik olabilir. Ama bu kez bu görüşlerimizi birleştirerek bu faşist iktidardan kurtulmalıyız" dedi.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

"Emek, demokrasi, barışa adanmış bir ömür" sloganı ile gösterimi yapılan belgeselin yönetmeni gazeteci Gökmen Ulu, Osman Özgüven'in birleştirici yanına, barış ve demokrasiye verdiği öneme vurgu yaparak, " Osman Özgüven'i, belgeselimizde onurdaşlarıyla, fikirdaşlarıyla birlikte anlattık. Bu belgeseli Osman Özgüven ve arkadaşlarına saygı duruşunda bulunmak için yaptık. Toplumun her kesimine bir rol model göstermek için yaptık. Hikayemiz adalet, eşitlik, özgürlük temelinde yükseliyor. Emek, demokrasi, barış ekseninde ilerliyor. Bizlere öğrettiğiniz kavga sürüyor hala Osman Özgüven. O kavga faşizme karşı, o kavga hürriyet kavgası. Bütün bu yaptıklarınız ve hayata kattıklarınız size çok teşekkür ediyorum. Önümüzde tarihi bir seçim var. Hiç kuşkumuz yok ki birleşe birleşe kazanacağız. Hem de birinci turda. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya hem vefa duygusu hem de bu fikirleri topluma yayma adına bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim" diye konuştu.