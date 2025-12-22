Haberler

Nevşehir'de Müslüman arkadaşından etkilenen Kolombiyalı Zambronarojas, İslamiyet'i seçti

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen psikolog İdaly Zambronarojas, Avanos'ta arkadaşını ziyaret ederken İslamiyet'i seçti. İhtida merasimi Müftülükte gerçekleştirildi ve kendisine 'Leyla' ismi verildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Kolombiyalı 50 yaşındaki psikolog İdaly Zambronarojas, İslamiyet'i seçerek "Leyla" adını aldı.

Avanos İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Müftüsü Şükrü Safa başkanlığında müftülükte ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Safa'nın İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelime-i şehadet getiren Zambronarojas, Müslüman oldu.

Safa, "Leyla" ismini alan Zambronarojas'a ihtida belgesi, İspanyolca ve İtalyanca Kur'an-ı Kerim meali ile İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

Zambronarojas'nın ilçede yaşayan arkadaşını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiği, arkadaşı ve çevresindeki Müslümanlardan etkilenerek İslam dinini seçtiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Kültür Sanat
500

