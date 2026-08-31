Kolezyum'daki Troia sergisi 2 milyon ziyaretçiyi aştı

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya ile yürütülen kültürel iş birliği kapsamında Kolezyum'da açılışı gerçekleştirilen 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri' sergisinin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'daki 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri' sergisini 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını açıkladı. İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eserin ziyaretçilerle buluştuğunu kaydeden Ersoy, bu vesileyle Türkiye ile İtalya ilişkilerinin geliştiğini vurguladı. Bakanlığa bağlı müzelerden de 221 eserin yer aldığı, İtalya ve Vatikan müzelerinden eserlerle birlikte 300'ün üzerinde eseri bir araya getiren serginin 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.

Troia'dan Roma'ya uzanan ortak hafıza

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel iş birliği projeleri kapsamında hazırlanan serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı tarafından 11 Haziran'da özel bir törenle gerçekleştirildi. 'Troia e Roma. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico' adıyla düzenlenen sergi 12 Haziran'da ziyarete açıldı. Küratörlüğü Kolezyum Arkeoloji Parkı ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce üstlenilen sergide; Troya Savaşı, dönemin Anadolu'sunun siyasi ortamı, Homeros'un İlyada adlı eserinde geçen hikaye ve mitler, savaşın sonunda yeni bir yurt kurma amacıyla Troya'dan kaçan Aeneas'ın İtalya'ya yolculuğu ve Roma'nın kurucularının Anadolu'lu olması konu ediliyor.

Türkiye ile İtalya arasındaki ilişki güçlenecek

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda ivme kazanan süreli sergiler üzerinden Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası ölçekte tanıtma politikası kapsamında gerçekleştirildi. Tarihi ve arkeolojik mirasın diyalog, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişim aracı olarak değerlendirilmesini esas alan sergi, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir kültürel diplomasi girişimi olarak öne çıkıyor.

"Türkiye ile İtalya arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyoruz"

Serginin Troya Savaşı'ndan Homeros'un İlyada'sına, Aeneas'ın İtalya yolculuğundan Roma'nın kurucularının Anadolu kökenine uzanan ortak tarihi mirası dünyaya anlattığını vurgulayan Ersoy, "18 Ekim'e kadar açık kalacak sergimizle kültürel değerlerimizi uluslararası ölçekte tanıtmaya, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki bağları güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı