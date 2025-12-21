Haberler

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde hizmete giren Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, kütüphanenin sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayacağını belirtti. Kütüphanede 10 binin üzerinde kitap bulunuyor ve çocuklar için özel bir alan da mevcut.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, her yaş grubuna hitap eden kütüphanenin, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkılar sunacağını ifade etti.

Vatandaşların verimli ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar inşa etmeye devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, kütüphanede 10 binin üzerinde kitabın raflarda yerini aldığını anlattı.

Zaman içerisinde yeni kitaplarla kütüphanedeki kitap sayısının artacağını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şu anda gençlerimiz kütüphanemize gelerek ders çalışabilmekte ve kitap okuyabilmektedir. Ancak burada özellikle vurgulamak istediğim en önemli husus, yalnızca gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için değil, çocuklarımız için de özel olarak hazırlanmış bir çocuk kütüphanesinin bu alan içerisinde yer almasıdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi belediyecilik anlayışımız yalnızca yol, kaldırım, imar düzenlemeleri ve çevre şartlarını iyileştirmekle sınırlı değildir. Bunun yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında özellikle insanlarımızın fiziksel, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak her alanda yatırım yapmayı önemsiyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
