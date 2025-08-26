Kocaeli'deki Yerel Kültür Müzesi, Manav Kültürünü Çocuklarla Yaşatıyor

Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için Kocaeli'de kurulan Yerel Kültür Müzesi, yaz döneminde ağırladığı çocukları interaktif etkinliklerle geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu işbirliğiyle yaklaşık 2 yıl önce kurulan müze, Batı Anadolu'da özellikle Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir yöresinde yerleşik hayata erken dönemde geçmiş olan Türk topluluğu Manavların unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz tatilinde düzenlenen ziyaretlerde çocuklar, Manav kültürünü yaşayarak yakından tanıma imkanı buluyor.

"Gelenekten Geleceğe Atölyeler" etkinliğiyle dijital ortamda ve sözlü olarak Manav kültürü anlatılan çocuklar, interaktif ortamda kilim dokuyor, buğday öğütüyor, topaç çeviriyor, mani atışmaları yapıyor.

"Geleceğe iz bırakıp ayrılıyorlar"

Müze sorumlusu Melek Portakal, AA muhabirine, Manav kültürünü yaşamak, yaşatmak ve aktarmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kocaeli'nin yerel halkı Manavların şehrin birçok yerinde izler bıraktığını belirten Portakal, kentin aldığı göçlerle birlikte zengin bir kültürel yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Portakal, farklı yaş gruplarından çocuklar için etkinlikler ve atölyeler düzenlediklerini dile getirerek, "Kilim atölyemiz var. Kilim kitiyle dokuma yapıyoruz. Kilim tezgahını her ziyaretçiyle birlikte dokuyoruz. Gelenlerin burada iz bırakmasını istiyoruz. Geleceğe iz bırakıp ayrılıyorlar. Yaklaşık 4 bin ziyaretçiyle dokunan bir kilimimiz var." diye konuştu.

Kilim dokumanın yanı sıra taş değirmende buğday öğüttüklerini anlatan Portakal, "Ziyaretçilerimizle geçmişe yolculuk yapıyoruz. Hikayelerimiz var. Kilimlerin, yağlık desenlerimizin ve motiflerinin hikayeleriyle özümüzü buluyoruz. Şehrin genelinde bulunan bu kültürel değerleri ziyaretçilerimize aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Portakal, müzeyi ziyarete gelen çocuklara yönelik kalıp, şablon veya desen boyama atölyeleri düzenlediklerinin altını çizerek, "Masal anlatımları yapıyoruz. Topaç çeviriyoruz. Küçükler geçmişte bu tarz oyunları oynamadıkları için deneyim elde ederken, büyükler de geçmişe yolculuk yapıp çocukluklarını hatırlıyorlar." dedi.

Portakal, çocukların Kocaeli'nin yerel kültürünü bizzat deneyimleyerek öğrenmelerinin önemine değinerek, kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının kendileri için öncelikli bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler yerel kültürü tanımaktan memnun

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Irmak Olcaytürkan da anneannesinden annesine, annesinden kendine aktarılan kültüre şahitlik ettiğini dile getirerek, "Kilim dokuduk, boya yaptık. Eğlenceli bir gündü. Bunları yaşamak beni mutlu etti." dedi.

Arkadaşlarıyla mani atışması da yaptıklarını belirten Olcaytürkan, "Manavların yerel ve yöresel kıyafetlerini gördük. Kilimlerin üzerindeki desenlerin anlamını öğrendik." ifadesini kullandı.

Anne Elif Olcaytürkan ise Kocaeli Yerel Kültür Platformunda görev aldığını, müzenin kuruluş sürecine dahil olduğunu belirterek, "Müzede bizim dahi şahit olamadığımız, çocukluğumuzda göremediğimiz, anneannelerimizden, dedelerimizden kalmış birçok etkinliği çocuklarımıza yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu çocuklarımızın eğlenebileceği şekilde sundukları için herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.