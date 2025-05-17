Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan tarihi Kız Kalesi, turizme kazandırılmayı bekliyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Keklik Vadisi içinde yer alan Kız Kalesi'nin, Urartu ve Roma dönemine ait olduğu biliniyor.

Dıştan düzgün kesme taş, içten ise moloz taş ve aralarda da dolgu malzemesiyle Horasan harcına benzer harç kullanılan Kız Kalesi, çevre duvarlarının bir bölümü ve gözetleme kulelerinin yan duvarlarının ayakta durmasıyla dikkati çekiyor.

Tarihi yapının korumaya alınarak yol güzergahının düzenlenmesi, turizm konsepti içine alınarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği hale getirilmesi bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli öğretim üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, tarihi yapı ve bulunduğu alanın geçmişte ve günümüzde büyük stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Solmaz, Kız Kalesi'nin öneminin, Keklik Deresi'nin stratejik öneminden kaynaklandığını belirterek, "Bu vadi hemen ilerideki taht düzü denilen Kars düzüne çıkar. Bu bakımdan buraların kontrol edilmesi lazım. Haberleşme ağının kurulması için o dönemlerde haliyle burada 'Kız Kalesi' diye adlanan 5 kale ya da kalecikler vardır. Bunların önemi burayı kontrol altına alarak Kars düzüne geçişleri sağlamak." dedi.

Buradaki yapıların bir kısmının Urartu, bir kısmının da Roma dönemine ait olduğunu ifade eden Solmaz, "Dileğimiz insanların tarihin orta çağından bu tarafa sesi ve görkemi olan kaleleri görme imkanları olur. İlgililerin dikkatini çekmesini dilerim, çünkü doğa güzelliğiyle tarihi güzelliğin bütünleşmiş olması, gelenlere bir davetiye gibidir." diye konuştu.