Kırşehir Valiliği Gurbetçi Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Kırşehir Valiliği tarafından yurt dışında yaşayan ve yaz tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlara yönelik gurbetçi buluşması etkinliği düzenlendi. Vali Hüdayar Mete Buhara, etkinlikte yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların memleketlerini unutmadıklarını vurguladı. Programda kentin sosyal, kültürel ve tarihi mekanlarının tanıtıldığı kısa film izlendi ve müzik gösterileri yapıldı. Etkinlikte ayrıca gurbetçi vatandaşlara aşure ikramı da yapıldı.

Kırşehir Valiliğince yurt dışında yaşayan ve yaz tatillerini memleketlerinde geçiren vatandaşlara yönelik gurbetçi buluşması etkinliği düzenlendi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, memleketini unutmayan vatandaşların her yaz farklı zamanlarda da olsa baba ocağını ziyaret ettiğini söyledi.

Gurbetçi vatandaşların kökleriyle bağlarını koparmadığını belirten Buhara, "Gurbetçilerimiz gittikleri ülkelerde fark yaratmışlar. Başkasına iş veren duruma gelmişler. Yurt dışında milyonlarca Türk, Türkiye'nin temsilcisi olarak bizleri temsil ediyor, iyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kentin sosyal, kültürel ve tarihi mekanlarının tanıtıldığı kısa film izlendi.

Program, Kırşehir Halk Eğitim Merkezi koro ekibi ve Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü abdallar müzik ve oyun topluluğunun gösterisiyle sona erdi.

Etkinlikte, gurbetçi vatandaşlara aşure ikramı da yapıldı.