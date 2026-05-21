Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı

Kırşehir'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında coğrafi işaret almış yöresel yemekler tanıtıldı.

Programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, yöresel yemeklerin yalnızca birer tarif olmadığını söyleyerek, "Bu yemekler birer tariften öte evin, köyün ve emeğin bir sofraya yansıyan halidir. Dünyada gastronomi, turizmin, kültürel diplomasinin ve şehir kimliğinin önemli alanlarından biri haline gelmiştir. İnsanlar bir şehri dolaşırken tarihi eserleri görmek, müzeleri ziyaret etmek ve kültürel mekanlarını tanımak kadar o şehrin sofrasında da oturmak istemektedirler" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ise açıklamasında Kırşehir mutfağının tanıtımı için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Doğan, özellikle coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Tanıtım programında, Gönül Dağı köftesi, ahi çorbası, çullama, bamya, cemele biberi dolması, kürt pilavı, kavurma, mantı, yaprak sarma, besmeç, aside ve basma kadayıf gibi yöresel lezzetler katılımcılara tanıtıldı. - KIRŞEHİR

