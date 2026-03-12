Haberler

Kırşehir'de Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı

Güncelleme:
Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi, hat, tezhip ve ebru eserleriyle sanatseverlerle buluştu. Vali Demiryürek ve il protokolü serginin açılışını gerçekleştirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırşehir'de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergisi açıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Vali Murat Sefa Demiryürek ve il protokolü serginin açılışını gerçekleştirdi.

Demiryürek, emeği geçen kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen ise sergide yer alan hat, tezhip ve ebru çalışmalarının hazırlanma sürecinin büyük bir sabır ve özen gerektirdiğini belirtti.

Gülşen, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı münasebetiyle "Alemlere Rahmet Hz. Muhammed" temasıyla, Sanatın Diliyle Değerlerimiz Hat, Tezhip ve Ebru Sergimiz açıldı. Sergide, 40 tezhip, 25 hat ve 15 ebru eserinden oluşan seçkin bir koleksiyon sunuldu. Sergide yer alan eserlerde Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği yüce değerler, sanatın zarif diliyle nakşedildi. Sergi çok beğenildi çünkü burada çok nadide ve özel bir emek bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Demiryürek ve il protokolü, sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
500

