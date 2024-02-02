Kırşehir'de Jandarma Personeli Tarihi ve Turistik Merkezleri Ziyaret Etti

Kırşehir'de görevli jandarma personeli, kentin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 100 personel, ilk olarak Kırşehir Müzesi'ni gezdi, eserleri inceledi.

Ahi Evran-ı Veli Camisi ve türbesini ziyaret eden jandarma personeli, Kırşehir Ahilik Müzesi'nde esnafın kullandığı eserleri gördü.

"Bozkırın tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş'ın anısının yaşatıldığı Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ne de giden jandarma personeli, Kırşehir'in tarihini ve kültürel yapısını yakından inceleme fırsatı buldu.