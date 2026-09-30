Kırşehir'de Hamidiye Camii, 2017'deki yenilemeyle cennet tasvirli haline kavuştu

Kırşehir'de iç mimarisi ve cennet tasvirleriyle dikkat çeken Hamidiye Camii, sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Sultan 2. Abdülhamid döneminde kerpiç olarak inşa edilen cami, 2017 yılında Bakara Suresi'nden esinlenilerek yenilendi. Caminin iç mimarisinde yapılan değişiklikler, ziyaretçilerin ilgisini artırdı.

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Camii, iç mekanında yer alan cennet tasvirleriyle dikkat çekiyor. Sultan 2. Abdülhamid döneminde kerpiç olarak inşa edilen cami, 2017 yılında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında yeniden düzenlendi. Bakara Suresi'nden esinlenilerek hazırlanan iç mimarisiyle farklı bir görünüme kavuşan cami, kentte vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Caminin özellikle iç bölümündeki cennet tasvirleri nedeniyle ziyaretçi sayısında artış yaşandığı ifade edilirken, vatandaşlar da caminin dikkat çekici mimarisinin cemaat yoğunluğuna yansıdığını belirtiyor.

Caminin ziyaretçilerinden Halime Sil, caminin tasvirleri nedeniyle dikkat çektiğini belirterek, "Caminin tasvirinden dolayı çok dikkat çekiyor. Bu nedenle de çok sayıda ziyaretçisi oluyor" dedi. Yaklaşık 50 yıldır Yenice Mahallesi'nde yaşadığını belirten Hidayet Cihan ise caminin eski olmasına rağmen yeniden dizayn edildiğini söyledi. Caminin dış cephesinde bulunan Allah lafzına da dikkat çeken Cihan, "Cami eski olmasına rağmen yeniden dizayn edildi. Vatandaşı dış cephesindeki Allah yazısı ile karşılıyor. 50 yıldır bu mahallede oturuyorum. Cennet tasviri nedeniyle cemaat sayısında da artış gösterdi. Öğle ve ikindi vakitlerinin yanı sıra cuma namazları da çok yoğun oluyor" diye konuştu.

"Her yaz Kur'an kursu için camiye geliyorum"

Hamidiye Camii'nde her yaz Kur'an kursuna katıldığını ifade eden Alptekin Kırıcı adlı çocuk ise caminin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Her yaz döneminde Kur'an kursu için camiye geliyorum" ifadelerini kullandı. İç mimarisi, cennet tasvirleri ve tarihi geçmişiyle dikkat çeken Hamidiye Camii, ibadet amacıyla gelen cemaatin yanı sıra camiyi görmek isteyen vatandaşları da ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı