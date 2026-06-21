Haberler

Kırşehir'de 900 keklik doğaya salındı

Kırşehir'de 900 keklik doğaya salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de ekosistemin korunması, kene ve süne ile biyolojik mücadele amacıyla 900 keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kırşehir'de ekosistemin korunması için doğaya 900 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 keklik getirdi.

Keklikler, kent merkezi ile Çiçekdağı ve Mucur ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

Kene ve süne ile biyolojik etkin mücadeleye destek olmak, doğal dengenin korunması ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla farklı lokasyonlara bırakılan keklikler, ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı.

Böylece hem hayvan varlığı zenginleşecek hem de kimyasal ilaç kullanmadan doğal yollarla halk sağlığını tehdit eden keneyle mücadele edilecek.

Kaynak: AA / Serkan Güner
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü

YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

İBB Kültür A.Ş. yöneticisinin kaçıırlmasına yönelik yeni gözaltılar
Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı

Çocuğun tuttuğu takımı duyan bakan bir daha sarıldı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü