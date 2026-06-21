Kırşehir'de 900 keklik doğaya salındı

Kırşehir'de ekosistemin korunması için doğaya 900 keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 keklik getirdi.

Keklikler, kent merkezi ile Çiçekdağı ve Mucur ilçelerindeki dağlık ve ormanlık alanlara bırakıldı.

Kene ve süne ile biyolojik etkin mücadeleye destek olmak, doğal dengenin korunması ve yaban hayatını güçlendirmek amacıyla farklı lokasyonlara bırakılan keklikler, ekolojik özellikleri dikkate alınarak belirlenen doğal yaşam alanlarına salındı.

Böylece hem hayvan varlığı zenginleşecek hem de kimyasal ilaç kullanmadan doğal yollarla halk sağlığını tehdit eden keneyle mücadele edilecek.