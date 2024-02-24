Kırşehir'de Berat Kandilinde camiler doldu taştı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Berat Kandili gecesinde tarihi Cacabey Medresesi drone ile görüntülendi. Camiler il merkezi ve ilçe merkezlerinde doldu taştı.

Kırşehir il merkezinde Hoca Ahmet Yesevi Caminde, On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi müjdeleyen Berat Kandili gecesinde müslümanlar tövbe ederek af diledi. İl Müftülüğünce Hoca Ahmet Yesevi Cami yanı sıra ilçe merkezlerinde de program düzenlendi. Program öncesi konuşan Müftü Mustafa Tekin dua edilerek af dileneceğini söyledi. Tekin, "Mübarek gece ve mabette, rabbini ve kıblesini bilen mübarek insanlarla bizleri güzel mekanda buluşturan Allah'a hamt olsun. Kulluğumuzu ve rabbimizi biliyoruz. Dua ederek kulluk yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan tarihi mabette Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü görevlileri de cemaate ikramda bulundu.