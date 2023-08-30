Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir'de 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda Mehteran konseri, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi de yer aldı.

Kırşehir'de 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Çelenklerinin sunulmasının ardından Valilik Makamında Tebriklerin Kabulü gerçekleştirildi ve sonrasında kutlama programına geçildi. J. Üsteğmen Yunus Turgut tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam eden program, Mehteran konseri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisi ve son olarak tören geçişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR