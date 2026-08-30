Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen kutlama programı, Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Program, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sürdü. Kutlama programında mehteran ekibi gösteri sunarken, halk oyunları ekipleri de sahne aldı. Program kapsamında şiirler okunurken, jandarma birliği tarafından gerçekleştirilen gösteri vatandaşlardan ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, gerçekleştirilen tören geçişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı