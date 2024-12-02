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Kırmızı Perilerin Beyazla Buluştuğu Yer: Narman Peri Bacaları

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Erzurum'un Narman ilçesinde yer alan ve 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak bilinen Narman Peri Bacaları, kış mevsiminde karla kaplı eşsiz kırmızı manzarasıyla dikkat çekiyor. Doğal sit alanı olarak tescillenen bu alan, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için ideal bir destinasyon.

Burası Colorado değil Erzurum : İşte kırmızının beyaz ile buluştuğu yer: "Narman Peri Bacaları"

ERZURUM - Erzurum'un " Kırmızı Periler Diyarı" Narman Peri Bacaları, kışın da eşsiz kırmızı manzarası ile beyaza büründü.

Su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıllık doğa harikası olan Narman Peri Bacaları ya da yöre halkının ifadesiyle "Kırmızı Periler Diyarı", karla beraber kırmızı ve beyaz bir görüntüye büründü. Doğu Anadolu'nun eşsiz doğal güzelliklerinden olan Narman Peri Bacaları, Colorado Kanyonu'nu andıran vadileri ve ilginç kaya yapılarıyla mest ediyor.

62 kilometrelik uzunluğu var

Narman ilçesinde yer alan ve "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen Narman Peri Bacaları, milyonlarca yıl süren süreçte şekillenen eşsiz bir miras doğa mirası olarak ifade ediliyor. Bu doğal harikalar, rüzgar ve su erozyonunun etkisiyle Pliyosen Çağı'ndan günümüze kadar şekillendi; kırmızı kum taşları ve çakıl taşlarının demir mineralleriyle zenginleşmesiyle kırmızı tonlarına büründü. Peri bacaları Erzurum'un Narman ilçesinin güneyinde, Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge, doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.

Doğal sit alanı olarak tescillendi

Narman Peri Bacaları, jeolojik yapısıyla Kapadokya'daki oluşumlardan ayrılıyor. Volkanik olmayan, sedimanter bir yapıya sahip olan Narman Peri Bacaları, eşsiz peyzajı ve atmosferiyle adeta bir açık hava müzesi gibi meraklılarını bekliyor. 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bu alan, Doğal Sit Alanı olarak tescillendi. Bu günlerde kar ve beyaz örtüye bürünen Narman Peri Bacaları hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline geldi.

Kırmızı Periler Diyarı, aynı zamanda doğa tutkunları için kültürel etkinliklerin de merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kırmızı Perilerin Beyazla Buluştuğu Yer: Narman Peri Bacaları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Kültür Sanat
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