Haberler

Kırklareli'nde açılan "Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası" sergisi geçmişe götürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geçmişte kullanılan eşyaları sergileyerek tarihi bir yolculuğa çıkaran 'Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası' sergisini açtı. Sergide bakraç, yayık, kömür ütüsü gibi objeler yer aldı.

Kırklareli'nde meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası" sergisi açıldı.

Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Nurten Kaan, öğrencilerinden geçmişte kullanılan eşya ve objeleri araştırıp tanıtmalarını istedi.

Öğrenciler, ödev kapsamında okula bakraç, yayık, kömür ütüsü, güğüm, duvar halıları, çömlek sürahi, semer, eyer, desenli perde gibi eşyaları getirdi.

Öğretmenlerin de desteğiyle eski dönemlerde kullanılan daha çok eşya ve obje toplanıp "Ata Yadigarı Nesnelerin Hafızası" sergisine dönüştürüldü.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir de sergiyi gezerek, eşyaları inceledi.

Tarih Öğretmeni Kaan, AA muhabirine, öğrencileri ata yadigarı ürünlerle tarihi yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Öğrencilere kökleriyle bağ kurmaları ve tarih dersi için performans ödevi verdiklerini, serginin de böyle oluştuğunu ifade eden Kaan, öğrencilerin birçok objeyi hayatında ilk kez sergide gördüğünü belirtti.

Herkesin sergiden çok keyif aldığını dile getiren Kaan, şöyle devam etti:

"Babaannelerinin sandıklarını, dedelerinin geçmiş eşyalarına baksınlar diye başladığımız ve küçük kendi aramızda sergi olarak düşündüğümüz bir çalışma olacaktı. Fakat öyle güzel ürünler, kıymetli eşyalar geldi ki büyüdükçe öğretmenlerimiz de katkı verdi ve bir müze olabilecek şekilde bir oluşum yaptık. Geçmişi araştırmak, bunların çöp olmadığı aslında birer kıymet olduğu, vaktinde bizlere hizmet etmiş olduğu anlayışını verebilmekti amacımız. Oradan yola çıkarak güzel bir ata yadigarı nesnelerin hafızası başlığıyla bir sergimiz oldu."

Öğrenci Fadime Deniz de küçük bir ödevle başlayıp güzel bir sergi oluşturduklarını söyledi. Sergideki eşyaların birçoğunu ilk kez gördüğünü ve geçmiş dönemlerde nasıl kullanıldığını ilk kez öğrendiğini anlatan Deniz, "Buradaki sergide olan birçok objeyi daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti

Bir gecede sildiler! Sabah uyandığında hayrete düştü
Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez

Arsanın fiyatını duyan şehre akın etti: 2 seneye buraya gücünüz yetmez
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı

Adı 1. sırada çıktı! Alperen'e büyük ayıp

Bolu'dan sonra Elazığ’da da görüldü! Bir ısırığı öldürüyor

Bolu'dan sonra bir ilimizde daha görüldü! Tek ısırığı öldürüyor
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti

Hastane kapısında korkutan görüntü! Kafasında satır, elinde telefon
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü